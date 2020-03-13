Украина ведет переговоры с международными партнерами о гумпомощи

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры с международными партнерами о гуманитарной помощи из-за угрозы распространения нового типа коронавируса COVID-19. Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Зеленского, речь идет также о медицинское оборудовании.

"Проводятся переговоры с международными партнерами по оказанию гуманитарной помощи и о медицинском оборудовании", - сказал Зеленский.

Напомним, Зеленский рассказал о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины из-за коронавируса в Украине. Президент отметил, что Украина не будет ждать официальной сотни или тысячи больных коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в связи с пандемией коронавируса, 15 марта Украина закроет границы для иностранцев. Также с 17 марта будет полностью ограничено авиасообщение. Гражданам Украины придется возвращаться в Украину автотранспортным путем.

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 13 марта в Украине зафиксированы три случая заражения коронавирусом. В частности, подтвержден первый летальный случай на территории Украины. От вируса скончалась 71-летняя жительница Радомышльского района Житомирской области. Она вернулась в Украину из Польши 1 марта.