Україна веде переговори з міжнародними партнерами про гумдопомогу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна веде переговори з міжнародними партнерами про гуманітарну допомогу через загрозу розповсюдження нового типу коронавірусу COVID-19. Про це передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Зеленського, мова йде також про медичне обладнення.

"Проводяться переговори з міжнародними партнерами щодо надання гуманітарної допомоги та про медичне обладнання", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський розповів про рішення Ради національної безпеки і оборони України через коронавірус в Україні. Президент зазначив, що Україна не буде чекати офіційної сотні або тисячі хворих коронавірусом.

Раніше повідомлялося, що у зв'язку з пандемією коронавірусу, 15 березня Україна закриє кордони для іноземців. Також з 17 березня буде повністю обмежено авіасполучення. Громадянам України доведеться повертатися в Україну автотранспортним шляхом.

Як повідомляло РБК-Україна, станом на 13 березня в Україні зафіксовані три випадки зараження коронавірусом. Зокрема, підтверджений перший летальний випадок на території України. Від вірусу померла 71-річна жителька Радомишльського району Житомирської області. Вона повернулася в Україну з Польщі 1 березня.