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Украина ведет переговоры с международными партнерами о гумпомощи

Новости » Политика     13.03.2020 - 22:14
Украина ведет переговоры с международными партнерами о гумпомощи
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Речь идет также о медицинском оборудовании

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры с международными партнерами о гуманитарной помощи из-за угрозы распространения нового типа коронавируса COVID-19. Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Зеленского, речь идет также о медицинское оборудовании.

"Проводятся переговоры с международными партнерами по оказанию гуманитарной помощи и о медицинском оборудовании", - сказал Зеленский.

Обращение Владимира Зеленского относительно мер для минимизации распространения коронавирус.

Владимир Зеленский обратился к украинцам, рассказав о ряде мер для минимизации распространения коронавирус территорией Украины. Попутно Глава государства призвал сограждан не поддаваться панике и сохранять холодный ум.

Опубликовано Офис Президента Украины Пятница, 13 марта 2020 г.

Напомним, Зеленский рассказал о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины из-за коронавируса в Украине. Президент отметил, что Украина не будет ждать официальной сотни или тысячи больных коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в связи с пандемией коронавируса, 15 марта Украина закроет границы для иностранцев. Также с 17 марта будет полностью ограничено авиасообщение. Гражданам Украины придется возвращаться в Украину автотранспортным путем.

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 13 марта в Украине зафиксированы три случая заражения коронавирусом. В частности, подтвержден первый летальный случай на территории Украины. От вируса скончалась 71-летняя жительница Радомышльского района Житомирской области. Она вернулась в Украину из Польши 1 марта.

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