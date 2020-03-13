ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Україна веде переговори з міжнародними партнерами про гумдопомогу

Новини » Політика     13.03.2020 - 22:14
Україна веде переговори з міжнародними партнерами про гумдопомогу
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Мова йде також про медичне обладнення

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна веде переговори з міжнародними партнерами про гуманітарну допомогу через загрозу розповсюдження нового типу коронавірусу COVID-19. Про це передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Зеленського, мова йде також про медичне обладнення.

"Проводяться переговори з міжнародними партнерами щодо надання гуманітарної допомоги та про медичне обладнання", - сказав Зеленський.

Звернення Володимира Зеленського щодо заходів для мінімізації поширення коронавірусу.

Володимир Зеленський звернувся до українців, розповівши про низку заходів для мінімізації поширення коронавірусу територією України. Принагідно Глава держави закликав співгромадян не піддаватися паніці й зберігати холодний розум.

Опубліковано Офіс Президента України Пʼятниця, 13 березня 2020 р.

Нагадаємо, Зеленський розповів про рішення Ради національної безпеки і оборони України через коронавірус в Україні. Президент зазначив, що Україна не буде чекати офіційної сотні або тисячі хворих коронавірусом.

Раніше повідомлялося, що у зв'язку з пандемією коронавірусу, 15 березня Україна закриє кордони для іноземців. Також з 17 березня буде повністю обмежено авіасполучення. Громадянам України доведеться повертатися в Україну автотранспортним шляхом.

Як повідомляло РБК-Україна, станом на 13 березня в Україні зафіксовані три випадки зараження коронавірусом. Зокрема, підтверджений перший летальний випадок на території України. Від вірусу померла 71-річна жителька Радомишльського району Житомирської області. Вона повернулася в Україну з Польщі 1 березня.

Коронавірус в Україні: що відомо на даний момент "Не будемо чекати сотні хворих": Зеленський розповів про рішення РНБО по коронавірусу
Новини України Володимир ЗеленськийКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся