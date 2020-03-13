Україна веде переговори з міжнародними партнерами про гумдопомогу

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Мова йде також про медичне обладнення

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна веде переговори з міжнародними партнерами про гуманітарну допомогу через загрозу розповсюдження нового типу коронавірусу COVID-19. Про це передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Зеленського, мова йде також про медичне обладнення.

"Проводяться переговори з міжнародними партнерами щодо надання гуманітарної допомоги та про медичне обладнання", - сказав Зеленський.

Звернення Володимира Зеленського щодо заходів для мінімізації поширення коронавірусу. Володимир Зеленський звернувся до українців, розповівши про низку заходів для мінімізації поширення коронавірусу територією України. Принагідно Глава держави закликав співгромадян не піддаватися паніці й зберігати холодний розум. Опубліковано Офіс Президента України Пʼятниця, 13 березня 2020 р.

Нагадаємо, Зеленський розповів про рішення Ради національної безпеки і оборони України через коронавірус в Україні. Президент зазначив, що Україна не буде чекати офіційної сотні або тисячі хворих коронавірусом.

Раніше повідомлялося, що у зв'язку з пандемією коронавірусу, 15 березня Україна закриє кордони для іноземців. Також з 17 березня буде повністю обмежено авіасполучення. Громадянам України доведеться повертатися в Україну автотранспортним шляхом.

Як повідомляло РБК-Україна, станом на 13 березня в Україні зафіксовані три випадки зараження коронавірусом. Зокрема, підтверджений перший летальний випадок на території України. Від вірусу померла 71-річна жителька Радомишльського району Житомирської області. Вона повернулася в Україну з Польщі 1 березня.