Украина ведет переговоры с МАГАТЭ о нахождении ее специалистов на АЭС страны, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о том, что идут переговоры с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) о нахождении ее специалистов на украинских АЭС. Также он отметил, что достигнуты соглашения о поставках оборудования для ядерных объектов страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Шмыгаля.
"Хочу сообщить, что Украина ведет переговоры с МАГАТЭ, чтобы сотрудники организации находились на украинских атомных станциях", - сказал Шмыгаль.
По его словам, присутствие специалистов организации на АЭС будет способствовать дополнительной безопасности для украинских станций и продемонстрирует открытость Украины. Также достигнуты договоренности о получении различного оборудования для ядерных объектов страны в качестве международной помощи.
"Важная поддержка. Благодарны за нее", - добавил премьер.
Напомним, 30 марта глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси посетил Южно-Украинскую АЭС.
Отметим, ранее Украина призывала исключить Россию из МАГАТЭ.
Война России против Украины идет 36-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Победа будет за нами! Слава Украине!