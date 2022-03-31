Украина ведет переговоры с МАГАТЭ о нахождении ее специалистов на АЭС страны, - Шмыгаль

"Хочу сообщить, что Украина ведет переговоры с МАГАТЭ, чтобы сотрудники организации находились на украинских атомных станциях", - сказал Шмыгаль.

По его словам, присутствие специалистов организации на АЭС будет способствовать дополнительной безопасности для украинских станций и продемонстрирует открытость Украины. Также достигнуты договоренности о получении различного оборудования для ядерных объектов страны в качестве международной помощи.

"Важная поддержка. Благодарны за нее", - добавил премьер.