Глава МАГАТЭ прибыл на Южно-Украинскую АЭС для помощи в защите ядерных объектов
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси прибыл на Южно-Украинскую АЭС. Агенство окажет техническую помощь для предотвращения ядерных аварий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.
"Я прибыл на Южно-Украинскую АЭС, чтобы встретиться с представителями правительства и персоналам, а также начать оказание технической помощи МАГАТЭ для обеспечения безопасности и защиты ядерных объектов страны. Важно быть на месте, чтобы оказывать эффективную поддержку Украине в эти чрезвычайно трудные времена", - отметил он.
По его мнению, присутствие МАГАТЭ поможет предотвратить риск ядерной аварии, которая может иметь серьезные последствия для здоровья населения и окружающей среды в Украине и за ее пределами.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина требует ввести специальную миссию ООН в зону отчуждения Чернобыльской АЭС из-за российского вторжения.
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