Глава МАГАТЭ прибыл на Южно-Украинскую АЭС для помощи в защите ядерных объектов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter .

"Я прибыл на Южно-Украинскую АЭС, чтобы встретиться с представителями правительства и персоналам, а также начать оказание технической помощи МАГАТЭ для обеспечения безопасности и защиты ядерных объектов страны. Важно быть на месте, чтобы оказывать эффективную поддержку Украине в эти чрезвычайно трудные времена", - отметил он.

По его мнению, присутствие МАГАТЭ поможет предотвратить риск ядерной аварии, которая может иметь серьезные последствия для здоровья населения и окружающей среды в Украине и за ее пределами.