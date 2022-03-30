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Глава МАГАТЭ прибыл на Южно-Украинскую АЭС для помощи в защите ядерных объектов

Новина українською →
Южноукраинск, Среда 30 марта 2022 11:12
Глава МАГАТЭ прибыл на Южно-Украинскую АЭС для помощи в защите ядерных объектов Фото: глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси (iaea org)
Автор: Александр Мороз

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси прибыл на Южно-Украинскую АЭС. Агенство окажет техническую помощь для предотвращения ядерных аварий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Я прибыл на Южно-Украинскую АЭС, чтобы встретиться с представителями правительства и персоналам, а также начать оказание технической помощи МАГАТЭ для обеспечения безопасности и защиты ядерных объектов страны. Важно быть на месте, чтобы оказывать эффективную поддержку Украине в эти чрезвычайно трудные времена", - отметил он.

По его мнению, присутствие МАГАТЭ поможет предотвратить риск ядерной аварии, которая может иметь серьезные последствия для здоровья населения и окружающей среды в Украине и за ее пределами.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина требует ввести специальную миссию ООН в зону отчуждения Чернобыльской АЭС из-за российского вторжения.

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МАГАТЭ Южно-Украинская АЭС Война России против Украины
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