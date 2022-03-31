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Україна веде переговори з МАГАТЕ про знаходження її фахівців на АЕС країни, - Шмигаль

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про те, що йдуть переговори з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) про знаходження її фахівців на українських АЕС. Також він зазначив, що досягнуті угоди про постачання обладнання для ядерних об'єктів країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Шмигаля.

"Хочу повідомити, що Україна веде переговори з МАГАТЕ, щоб співробітники організації перебували на українських атомних станціях", - сказав Шмигаль.

За його словами, присутність фахівців організації на АЕС сприятиме додатковій безпеці для українських станцій і продемонструє відкритість України. Також досягнуті домовленості про отримання різного обладнання для ядерних об'єктів країни в якості міжнародної допомоги.

"Важлива підтримка. Вдячні за неї", - додав прем'єр.

Нагадаємо, 30 березня глава МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі відвідав Південноукраїнську АЕС.

Зазначимо, раніше Україна закликала виключити Росію з МАГАТЕ.

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