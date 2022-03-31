Україна веде переговори з МАГАТЕ про знаходження її фахівців на АЕС країни, - Шмигаль

"Хочу повідомити, що Україна веде переговори з МАГАТЕ, щоб співробітники організації перебували на українських атомних станціях", - сказав Шмигаль.

За його словами, присутність фахівців організації на АЕС сприятиме додатковій безпеці для українських станцій і продемонструє відкритість України. Також досягнуті домовленості про отримання різного обладнання для ядерних об'єктів країни в якості міжнародної допомоги.

"Важлива підтримка. Вдячні за неї", - додав прем'єр.