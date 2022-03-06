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Украина ведет переговоры об эвакуации из Бучи и Гостомеля, - Арестович

Автор: Илона Свиридова

Украинские власти ведут переговоры о том, чтобы организовать эвакуацию мирных жителей из Бучи и Гостомеля Киевской области. Эти города подверглись большим разрушениям в ходе российского вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире марафона единых новостей.

По его словам, такие переговоры идут на высшем уровне с международными гуманитарными организациями и россиянами.

"Враг захватил Бучу и Гостомель, там удерживают наших жителей фактически в заложниках, и оцепил Мариуполь. Что касается "зеленых коридоров", думаю, что этот вопрос будет решаться", - добавил он.

Напомним, ранее Бучанский городской совет заявил о том, что российские войска постоянно обстреливают жилые секторы и городу нужна срочная помощь.

Сегодня также пытаются организовать эвакуацию из Ирпеня.

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БучаГостомельВойна России против Украины