RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Україна веде переговори про евакуацію з Бучі та Гостомеля, - Арестович

Автор: Ілона Свиридова

Українська влада веде переговори про те, щоб організувати евакуацію мирних жителів з Бучі та Гостомеля Київської області. Ці міста зазнали великих руйнувань в ході російського вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника офісу президента Олексія Арестовича в ефірі марафону єдиних новин.

За його словами, такі переговори йдуть на вищому рівні з міжнародними гуманітарними організаціями та росіянами.

"Ворог захопив Бучу і Гостомель, там утримують наших жителів фактично в заручниках, і оточив Маріуполь. Що стосується "зелених коридорів", думаю, що це питання буде вирішуватися", - додав він.

Нагадаємо, раніше Бучанська міська рада заявила про те, що російські війська постійно обстрілюють житлові сектори і місту потрібна термінова допомога.

Сьогодні також намагаються організувати евакуацію з Ірпеня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БучаГостомельВійна Росії проти України