UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина ведет переговоры об эвакуации 60 человек с "Азовстали", - Верещук

Фото: вице-премьер Ирина Верещук (facebook com vereshchuk ukraine)
Автор: Илона Свиридова

На данный момент украинская сторона ведет переговоры об эвакуации 60 человек с "Азовстали" в Мариуполе. В первую очередь пытаются вытащить тех, кто получил тяжелые ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Как заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, Ирина Верещук переговоры идут сложно. По ее словам, на территории завода находятся несколько сотен раненых, которых нужно спасать в первую очередь.

"Следовательно, сначала тяжелораненые и медики, их действительно 60 человек", - отметила она.

Напомним, ранее Верещук говорила, что в вопросе эвакуации украинских бойцов с "Азовстали" не стоит преувеличивать роль международных посредников. Поскольку если бы их роль была значительной, то не было бы войны России против Украины.

На территории завода до сих пор остается больше тысячи военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
АзовстальМариупольИрина Верещук