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Безвизовым режимом с ЕС воспользовались 2 млн украинцев

Новости » Общество    03.01.2019 - 09:00
Безвизовым режимом с ЕС воспользовались 2 млн украинцев
Иллюстративное фото (twitter.com/Kabmin_UA)

На данный момент Украина имеет безвизовый режим с более чем ста странами мира

Безвизовым режимом с Евросоюзом воспользовались 2 млн украинцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Украины Петра Порошенко в Facebook.

Порошенко также отметил, что на данный момент Украина имеет безвизовый режим с более чем ста странами мира.

"Два миллиона украинцев уже воспользовались безвизовым режимом с ЕС! Безвиз работает!", - написал он.

Безвизовым режимом с ЕС воспользовались 2 млн украинцев

Фото: facebook.com/petroporoshenko

Напомним, ранее сообщалось, что по словам главы Верховной рады Украины Андрея Парубия, что Украина намерена получить безвиз с Южной Кореей.

Кроме того, сообщалось, что в ноябре 2018 года правительство Таиланда приняло положительное решение о введении безвизового режима для украинцев. В частности, путешествовать в Таиланд граждане Украины могут без виз, если цель посещения страны - туристическая.

Также в 2018 году Кабинет министров Украины утвердил соглашение с Грузией о поездках по внутренним паспортам в виде ID-карт.

Как писало РБК-Украина, Европейская комиссия на заседании в декабре приняла отчет о безвизовом режиме с Украиной с требованием усилить борьбу с коррупцией и принять меры для снижения нерегулярной миграции.

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