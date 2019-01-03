Безвизовым режимом с ЕС воспользовались 2 млн украинцев

Иллюстративное фото (twitter.com/Kabmin_UA)

На данный момент Украина имеет безвизовый режим с более чем ста странами мира

Безвизовым режимом с Евросоюзом воспользовались 2 млн украинцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Украины Петра Порошенко в Facebook.

Порошенко также отметил, что на данный момент Украина имеет безвизовый режим с более чем ста странами мира.

"Два миллиона украинцев уже воспользовались безвизовым режимом с ЕС! Безвиз работает!", - написал он.

Фото: facebook.com/petroporoshenko

Напомним, ранее сообщалось, что по словам главы Верховной рады Украины Андрея Парубия, что Украина намерена получить безвиз с Южной Кореей.

Кроме того, сообщалось, что в ноябре 2018 года правительство Таиланда приняло положительное решение о введении безвизового режима для украинцев. В частности, путешествовать в Таиланд граждане Украины могут без виз, если цель посещения страны - туристическая.

Также в 2018 году Кабинет министров Украины утвердил соглашение с Грузией о поездках по внутренним паспортам в виде ID-карт.

Как писало РБК-Украина, Европейская комиссия на заседании в декабре приняла отчет о безвизовом режиме с Украиной с требованием усилить борьбу с коррупцией и принять меры для снижения нерегулярной миграции.