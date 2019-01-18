Україна веде переговори про безвіз ще з 22 країнами

Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Переговори про безвіз залишаються пріоритетом української сторони

На сьогоднішній день Україна веде переговори про введення безвізового режиму або спрощення діючих порядків ще з 22 країнами. Про це на прес-конференції за підсумками роботи дипломатів в 2018 році заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, Клімкін зазначив, що переговори про безвізовий режим залишаються одним з головних пріоритетів України.

"На сьогодні ми ведемо переговори про безвіз і подальше спрощення в'їзду з 22 країнами світу. Ми хочемо вийти на гідний результат за кілька років", - підкреслив він.

Клімкін також додав, що українській стороні минулого року вдалося звільнити майже 400 громадян, які утримувалися за кордоном.

"З них - 64 моряки, 12 з яких - звільнені з піратського полону. Ми повернули майже 1 млн доларів невиплаченої зарплати. Повернули до України 13 громадян, постраждалих від торгівлі людьми", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що безвізовим режимом з Європейським союзом скористалися 2 млн українців.

У той же час стало відомо, що на сьогодні прогресу в питанні безвіза з Канадою немає.