Прогресса в вопросе безвиза с Канадой нет, - посол

Фото: Андрей Шевченко (facebook.com KAPITAL)

Шевченко отметил, что за три квартала 2018 количество отказов украинцам в канадских визах было на уровне 26%

В вопросе введения безвизового режима для Украины с Канадой нет прогресса. Об этом заявил посол Украины Андрей Шевченко, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его интервью изданию "Укринформ".

Он также подчеркнул, что пока нет и большого прогресса в уменьшении количества отказов украинцам в канадских визах.

"В вопросе отмены виз для украинцев мы стоим на месте. Более того, нет у нас большого прогресса и в уменьшении количества отказов. У меня еще нет окончательной статистики по 2018 году, но, по итогам первых трех кварталов, количество отказов украинцам в канадских визах было на уровне 26%", - сообщил Шевченко.

Посол отметил, что уровень отношений между государствами не позволяет считать адекватным такое количество отказов.

"Я считаю этот показатель слишком высоким и не вижу практических аргументов, которые могли бы его обосновать. Уровень отношений между государствами и межличностных отношений между гражданами не позволяют считать адекватным такое количество отказов, и мы продолжаем работать по этому с канадским правительством", - подчеркнул он.

Напомним, в мае 2017 года президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо заявил, что безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом создает условия для введения аналогичного режима с Канадой.

Однако в сентябре того же года вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Канада не готова к активному диалогу по выработке дорожной карты по введению безвизового режима с Украиной.