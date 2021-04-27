Украина почти вдвое сократила количество дипломатов в России с начала войны, - МИД

Украина сократила количество своих дипломатов в России с начала военной агрессии в 2014 году почти вдвое. Сейчас их количество составляет 37 человек.

По его словам, в 2013 году только в посольстве Украины в РФ в Москве работало около 60 человек.



"37 сотрудников (сейчас работают, - ред.) во всех украинских дипломатических учреждениях на территории России... После начала вооруженной агрессии России произошло сокращение количества дипломатов в РФ почти вдвое", - сказал Баньков.

Он также уточнил, что на территории Украины продолжают работать 69 российских дипломатов.