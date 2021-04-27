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Украина почти вдвое сократила количество дипломатов в России с начала войны, - МИД

Автор: РБК-Украина

Украина сократила количество своих дипломатов в России с начала военной агрессии в 2014 году почти вдвое. Сейчас их количество составляет 37 человек.

Об этом заявил госсекретарь МИД Александр Баньков в интервью изданию "Главком".

По его словам, в 2013 году только в посольстве Украины в РФ в Москве работало около 60 человек.

"37 сотрудников (сейчас работают, - ред.) во всех украинских дипломатических учреждениях на территории России... После начала вооруженной агрессии России произошло сокращение количества дипломатов в РФ почти вдвое", - сказал Баньков.

Он также уточнил, что на территории Украины продолжают работать 69 российских дипломатов.

Напомним, Украина в ответ на высылку украинского дипломата из России объявила "persona non grata" российского консула в Одессе. Он должен покинуть страну до 30 апреля.

Ранее в Санкт-Петербурге задерживали украинского консула Александра Сосонюка якобы "при получении информации закрытого характера". После чего его выдворили из России.

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