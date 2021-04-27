Україна майже вдвічі скоротила кількість дипломатів в Росії з початку війни, - МЗС

Україна скоротила кількість своїх дипломатів в Росіїї з початку військової агресії у 2014 році майже вдвічі. Зараз їхня кількість становить 37 людей.

За його словами, у 2013 році тільки в посольстві України в РФ у Москві працювало близько 60 людей.



"37 співробітників (зараз працюють, - ред.) в усіх українських дипломатичних установах на території Росії... Після початку збройної агресії Росії відбулося скорочення кількості дипломатів у РФ майже вдвічі", - сказав Баньков.

Він також уточнив, що на території України наразі продовжують працювати 69 російських дипломатів.