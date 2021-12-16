Украина узнала соперников в Лиге наций УЕФА
Сегодня, 16 декабря, в швейцарском городе Ньон состоялась жеребьевка Лиги наций. Сборная Украины узнала о своих соперниках в Дивизионе B 1.
Результаты жеребьевки:
Лига А:
- Группа A1: Франция, Дания, Хорватия, Австрия;
- Группа A2: Испания, Португалия, Швейцария, Чехия;
- Группа A3: Италия, Германия, Англия, Венгрия;
- Группа A4: Бельгия, Нидерланды, Польша, Уэльс.
Лига В:
- Группа B1: Украина, Шотландия, Ирландия, Армения;
- Группа B2: Исландия, Россия, Израиль, Албания;
- Группа B3: Босния и Герцеговина, Финляндия, Румыния, Черногория;
- Группа B4: Швеция, Норвегия, Сербия, Словения.
Лига С:
- Группа C1: Турция, Люксембург, Литва, Фарерские острова;
- Группа C2: Северная Ирландия, Греция, Косово, Кипр/Эстония;
- Группа C3: Словакия, Беларусь, Азербайджан, Казахстан/Молдова;
- Группа C4: Болгария, Северная Македония, Грузия, Гибралтар.
Лига D:
- Группа D1: Лихтенштейн Казахстан, Молдова, Андорра, Латвия;
- Группа D2: Мальта, Кипр/Эстония, Сан-Марино.
Матчи группового турнира пройдут с июня по сентябрь 2022 года.
Дата проведения матчей:
- 1-й тур: 2 - 4 июня 2022 года;
- 2-й тур: 5 - 8 июня 2022 года;
- 3-й тур: 9 - 11 июня 2022 года;
- 4-й тур: 12 - 14 июня 2022 года;
- 5-й тур: 22 - 24 сентября 2022 года;
- 6-й тур: 25 - 27 сентября 2022 года.