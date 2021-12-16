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Україна дізналася суперників в Лізі націй УЄФА

Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 16 грудня, в швейцарському місті Ньйон відбулося жеребкування Ліги націй. Збірна України дізналася про своїх суперників у дивізіоні B 1.

Подробиці жеребкування - в матеріалі РБК-Україна.

Результати жеребкування:

Ліга А:

  • Група A1: Франція, Данія, Хорватія, Австрія;
  • Група A2: Іспанія, Португалія, Швейцарія, Чехія;
  • Група A3: Італія, Німеччина, Англія, Угорщина;
  • Група A4: Бельгія, Нідерланди, Польща, Уельс.

Ліга В:

  • Група B1: Україна, Шотландія, Ірландія, Вірменія;
  • Група B2: Ісландія, Росія, Ізраїль, Албанія;
  • Група B3: Боснія та Герцеговина, Фінляндія, Румунія, Чорногорія;
  • Група B4: Швеція, Норвегія, Сербія, Словенія.

Ліга С:

  • Група C1: Туреччина, Люксембург, Литва, Фарерські острови;
  • Група C2: Північна Ірландія, Греція, Косово, Кіпр/Естонія;
  • Група C3: Словаччина, Білорусь, Азербайджан, Казахстан/Молдова;
  • Група C4: Болгарія, Північна Македонія, Грузія, Гібралтар.

Ліга D:

  • Група D1: Ліхтенштейн Казахстан, Молдова, Андорра, Латвія;
  • Група D2: ﻿Мальта, Кіпр/Естонія, ﻿Сан-Марино.


Фото: результати жеребкування Ліги націй УЄФА (youtube.com, SA Football)

Матчі групового турніру пройдуть із червня по вересень 2022 року.

Дата проведення матчів:

  • 1-й тур: 2 - 4 червня 2022 року;
  • 2-й тур: 5 - 8 червня 2022 року;
  • 3-й тур: 9 - 11 червня 2022 року;
  • 4-й тур: 12 - 14 червня 2022 року;
  • 5-й тур: 22 - 24 вересня 2022 року;
  • 6-й тур: 25 - 27 вересня 2022 року.

Правила жеребкування:

  • у Лізі націй змагаються усі збірні 55 асоціацій;
  • список ліг було складено на підставі результатів збірних під час турніру у 2020-2021 році й враховано підсумки фінальної стадії й ще не зіграні стикові матчі;
  • у кожній лізі А, В та С буде по 16 збірних, які розбиті по 4 групи й 4 команди у кожній з них;
  • 7 збірних, які залишаться - сформують дві групи ліги D - з чотирьох й трьох команд.
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