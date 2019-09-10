Украина и Узбекистан возобновляют авиасообщение после 5-летнего перерыва

После пятилетнего перерыва между Украиной и Узбекистаном возобновляется прямое авиационное сообщение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение авиакомпании Uzbekistan Airways в Facebook.

Как сообщается, авиакомпания Uzbekistan Airways совместно с фирмой Charter Flights Group запускают прямые чартерные рейсы по маршруту Ташкент-Киев-Ташкент.

Рейсы будут выполняться один раз в неделю - по субботам, и стартуют 5 октября.

Вылет из Ташкента в 23:55 (суббота), прилет в Киев в 02:45 (воскресенье), время в пути составит 4 часа 50 минут.

Вылет из Киева в 04:15 (воскресенье), прилет в Ташкент - в 10:45 (воскресенье), время в пути составит 4 часа 30 минут.

Рейсы будут осуществляться на самолетах Boeing 757-300 и Airbus A-320.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что авиакомпания Wizz Air анонсировала запуск новых рейсов из Будапешта во Львов и Харьков. В столице Венгрии будет размещен дополнительный самолет Airbus A321neo, поэтому летом 2020 года оттуда будут запущены 3 новых рейса.

Кроме того, Wizz Air анонсировал 15 новых маршрутов из польских городов - Варшавы, Гданьска и Кракова. Рейсы будут запускаться, начиная с июня 2020 года.