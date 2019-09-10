ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украина и Узбекистан возобновляют авиасообщение после 5-летнего перерыва

Новости » Транспорт    10.09.2019 - 15:59
Украина и Узбекистан возобновляют авиасообщение после 5-летнего перерыва
Иллюстративное фото (iev.aero)

Авиарейсы стартуют с 5 октября

После пятилетнего перерыва между Украиной и Узбекистаном возобновляется прямое авиационное сообщение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение авиакомпании Uzbekistan Airways в Facebook.

Как сообщается, авиакомпания Uzbekistan Airways совместно с фирмой Charter Flights Group запускают прямые чартерные рейсы по маршруту Ташкент-Киев-Ташкент.

Рейсы будут выполняться один раз в неделю - по субботам, и стартуют 5 октября.

Вылет из Ташкента в 23:55 (суббота), прилет в Киев в 02:45 (воскресенье), время в пути составит 4 часа 50 минут.

Вылет из Киева в 04:15 (воскресенье), прилет в Ташкент - в 10:45 (воскресенье), время в пути составит 4 часа 30 минут.

Рейсы будут осуществляться на самолетах Boeing 757-300 и Airbus A-320.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что авиакомпания Wizz Air анонсировала запуск новых рейсов из Будапешта во Львов и Харьков. В столице Венгрии будет размещен дополнительный самолет Airbus A321neo, поэтому летом 2020 года оттуда будут запущены 3 новых рейса.

Кроме того, Wizz Air анонсировал 15 новых маршрутов из польских городов - Варшавы, Гданьска и Кракова. Рейсы будут запускаться, начиная с июня 2020 года.

За 5 лет ЕС помог Украине больше, чем за всю историю, - Могерини Украина и Польша договорились улучшить грузоперевозки на границе
Новости Украины УзбекистанУкраинаавиа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь