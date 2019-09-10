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Україна і Узбекистан відновлюють авіасполучення після 5-річної перерви

Новини » Транспорт    10.09.2019 - 15:59
Україна і Узбекистан відновлюють авіасполучення після 5-річної перерви
Ілюстративне фото (iev.aero)

Авіарейси стартують з 5 жовтня

Після п'ятирічної перерви між Україною та Узбекистаном поновлюється пряме авіаційне сполучення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення авіакомпанії Uzbekistan Airways у Facebook.

Як повідомляється, авіакомпанія Uzbekistan Airways спільно з фірмою Charter Flights Group запускають прямі чартерні рейси за маршрутом Ташкент-Київ-Ташкент.

Рейси виконуватимуться раз на тиждень - по суботах, і стартують 5 жовтня.

Виліт з Ташкента в 23:55 (субота), приліт до Києва о 02:45 (в неділю), час в дорозі складе 4 години 50 хвилин.

Виліт з Києва о 04:15 (неділя), приліт в Ташкент, у 10:45 (в неділю), час в дорозі складе 4 години 30 хвилин.

Рейси здійснюватимуться на літаках Boeing 757-300 і Airbus A-320.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що авіакомпанія Wizz Air анонсувала запуск нових рейсів з Будапешта у Львів і Харків. У столиці Угорщини буде розміщений додатковий літак Airbus A321neo, тому влітку 2020 року звідти будуть запущені 3 нових рейсу.

Крім того, Wizz Air анонсував 15 нових маршрутів з польських міст - Варшави, Гданська, Кракова. Рейси будуть запускатися, починаючи з червня 2020 року.

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