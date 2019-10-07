Украина увеличила транзит и импорт газа

Объемы транспортировки газа по территории Украины из Российской Федерации в европейские страны и Молдову за январь-сентябрь 2019 года составили 64,3 млрд куб. м, что 0,9 млрд куб. м или на 1% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укртрансгаза".

По данным пресс-службы, всего за девять месяцев 2019 года в Украину импортировано 11,6 млрд куб. м гада, что больше на 44% аналогичного прошлогоднего объема.

В январе-сентябре 2019 года в ПХГ было закачано 11,8 млрд куб. м газа, что больше на 34%, чем в течение такого же периода 2018 года, а отбор из подземных хранилищ составил 5,1 млрд куб. м газа, что меньше на 29%. По состоянию на 1 октября 2019 года в ПХГ Украины хранится 20,5 млрд куб. м голубого топлива. Это на 26% больше, чем год назад.

Поступления природного газа в ГТС от газодобывающих предприятий Украины с начала года и по состоянию на 1 октября 2019 года не изменились 15,5 млрд куб. м.

Украинским потребителям всех категорий за январь-сентябрь 2019 года протранспортировано магистральными газопроводами 17,9 млрд куб. м газа, что на 7% меньше аналогичного показателя 2018 года. Общее использование газа для производственно-технологических нужд сократилось 4% до 2,7 млрд куб. м.

Напомним, в 2018 году украинским потребителям всех категорий протранспортировано магистральными газопроводами 28,5 млрд куб м газа, что на 0,4% больше, чем в 2017 году.

Отметим, Национальный банк прогнозирует, что в 2020 году транзит российского газа по территории Украины сократится с 80 до 50 млрд кубометров. По прогнозам НБУ, в следующем году могут реализоваться несколько сценариев в негативном аспекте. Однако в базовом сценарии НБУ заложено снижение объемов транзита через Украину.