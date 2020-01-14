Україна збільшила торгівельний дефіцит

Фото: залізнична станція (Віталій Носач, РБК-Україна)

Держстат оприлюднив дані за 11 місяців року

Зовнішній товарообіг України у січні-листопаді 2019 року становив 101300,3 млн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики.

За даними статистичного відомства, експорт товарів становив 45963,3 млн доларів, що на 6,3% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

www.ukrstat.gov.ua

У січні-листопаді 2019 року імпорт становив 55337,0 млн доларів, що на 6,2% більше, ніж роком раніше.

www.ukrstat.gov.ua

Негативне сальдо склало о 9373,7 млн доларів (у січні-листопаді 2018 року негативне - 8869,5 млн доларів).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,83 (у січні-листопаді 2018 року - 0,083).

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, від'ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу України в 2018 році склало 5826,1 млн доларів, що в 2,3 рази більше, ніж у 2017 році (2501,1 млн доларів).

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Державної служби статистики України, загальний товарообіг України (експорт та імпорт товарів) за 9 місяців 2019 року склав 81,284 млрд доларів. За підсумками трьох кварталів найбільшим торговим партнером залишається Китай - 9,184 млрд доларів і 11,3% від загального обсягу.