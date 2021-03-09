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Украина увеличила торговлю с ЕС и сократила с постсоветскими странами

Автор: Александр Белоус

Объем внешней торговли товарами в январе-феврале 2021 года составил 17,563 млрд долларов. Это на 4% больше, чем за аналогичный прошлого года (16,816 млрд долларов).

Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики Украины.

По данным Государственной таможенной службы, экспорт товаров из Украины за январь-февраль составил 8,475 млрд долларов, что на 4% больше, чем в прошлом году, импорт вырос на 4% до 9,088 млрд долларов. Отрицательное сальдо зафиксировано на уровне 613 млн долларов (в 2020 году - 587млн долларов).

При этом объем торговли со странами ЕС вырос на 7% до 7,090 млрд долларов. Доля ЕС составила 41% в экспорте (3,446 млрд долларов), в импорте - 40% (3,644 млрд долларов).

Объем торговли со странами СНГ упал на 2% до 2,295 млрд долларов.

Экспорт продовольствия за январь-февраль 2021 года составил 3,364 млрд долларов, что на 10% меньше по сравнению с прошлым годом. Экспорт металлов вырос на 9% до 1,750 млрд долларов.

Импорт топливно-энергетических товаров вырос на 13% до 1,857 млрд долларов.

Как сообщало РБК-Украина, по данным Госстата, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2020 году составило 255,5 млн долларов. Это в 14 раз меньше, чем в 2019 году - 3689,1 млн долларов.

Напомним, по данным НБУ, ситуация на рынках для украинских экспортеров улучшилась в начале 2021 года. Внешняя среда продолжала улучшаться, в первую очередь благодаря дальнейшему оживлению в промышленности. В условиях ограничений со стороны предложения это поддерживало цены на мировых товарных рынках на относительно высоком уровне.

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