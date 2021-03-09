Україна збільшила торгівлю з ЄС і скоротила з пострадянськими країнами

За даними Державної митної служби, експорт товарів з України за січень-лютий склав 8,475 млрд доларів, що на 4% більше, ніж у минулому році, імпорт виріс на 4% до 9,088 млрд доларів. Від'ємне сальдо зафіксовано на рівні 613 млн доларів (в 2020 році - 587млн доларів).

При цьому обсяг торгівлі з країнами ЄС зріс на 7% до 7,090 млрд доларів. Частка ЄС склала 41% в експорті (3,446 млрд доларів), в імпорті - 40% (3,644 млрд доларів).

Обсяг торгівлі з країнами СНД знизився на 2% до 2,295 млрд доларів.

Експорт продовольства за січень-лютий 2021 року склав 3,364 млрд доларів, що на 10% менше у порівнянні з минулим роком. Експорт металів виріс на 9% до 1,750 млрд доларів.

Імпорт паливно-енергетичних товарів зріс на 13% до 1,857 млрд доларів.