Украина увеличила использование средств международных финансовых организаций

По состоянию на 1 июня 2019 года в Украине реализовывались 32 проекта МФО общей стоимостью 5 млрд евро и 2 млрд долларов, привлеченных в качестве займа государством или под государственные гарантии. Об этом сообщает пресс-служба Министерство финансов.

Как отметили в пресс-службе, на сегодня показатель выборки по займам Всемирного банка составил 39,1%, тогда как за все предыдущие годы сотрудничества Украины с банком рекордным показателем выборки было 30,2% в 2013-м году.

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"Благодаря разблокированию платежей по проектам, бенефициаром которых является НЭК "Укрэнерго", и положительной динамике, ожидаем в ближайшие месяцы значительно увеличить выборку", - заявили в пресс-службе.

В феврале-марте текущего года Минфином совместно с МФО проведен пересмотр портфелей инвестиционных проектов МБРР, ЕБРР, ЕИБ и согласованы дальнейшие шаги по улучшению выборки средств, добавили в Минфине.

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Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров разблокировал платежи разработчикам ПО для нового рынка электроэнергии. Консорциум подрядчиков (IP Systems Zrt, Smart Technologiesта Siemens AG) получил от "Укрэнерго" большую часть долга (1,430 млн долларов) за разработку программного обеспечения.

Отметим, "Укрэнерго" реализует совместные проекты с международными финансовыми организациями (МБРР, ЕБРР, ЕИБ, KFW) по строительству высоковольтных линий электропередачи, повышение уровня безопасности энергосистемы, модернизации подстанций и разработки программного обеспечения.