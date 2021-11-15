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Украина увеличила импорт топливно-энергетических товаров на 75%

Автор: Александр Белоус

Импорт топливно-энергетических товаров в Украину за январь-октябрь 2021 года вырос на 75% до 11,120 млрд долларов. Отрицательное сальдо по этой позиции достигло 10,471 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные таможенной статистики Украины.

По данным Государственной таможенной службы, экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции за январь-октябрь 2021 года составил 20,888 млрд долларов, что на 19% больше по сравнению с прошлым годом. Положительное сальдо - 6,080 млрд долларов.

Кроме того, экспорт металлов и изделий из них вырос на 75% до 13,174 млрд долларов. Положительное сальдо составило 9,699 млрд долларов.

Напомним, по прогнозу НБУ, в 2022 году ожидается коррекция мировых цен на нефть, а вместе с ней - и замедление темпов роста топливной составляющей инфляции.

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Импорт газа