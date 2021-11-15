Україна збільшила імпорт паливно-енергетичних товарів на 75%

За даними Державної митної служби, експорт продовольчих товарів і сільськогосподарської продукції за січень-жовтень 2021 року склав 20,888 млрд доларів, що на 19% більше в порівнянні з минулим роком. Позитивне сальдо - 6,080 млрд доларів.

Крім того, експорт металів і виробів з них виріс на 75% до 13,174 млрд доларів. Позитивне сальдо склало 9,699 млрд доларів.