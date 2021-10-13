Украина увеличила импорт топливно-энергетических товаров более чем на 60%

Импорт топливно-энергетических товаров в Украину за январь-сентябрь 2021 года вырос на 64% до 9,400 млрд долларов. Отрицательное сальдо по этой позиции достигло 8,817 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные таможенной статистики Украины.

По данным Государственной таможенной службы, экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции за январь-сентябрь 2021 года составил 18,028 млрд долларов, что на 17% больше по сравнению с прошлым годом. Положительное сальдо - 5,417 млрд долларов. Кроме того, экспорт металлов и изделий из них вырос на 74% до 11,764 млрд долларов. Положительное сальдо составило 8,709 млрд долларов.