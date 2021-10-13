Україна збільшила імпорт паливно-енергетичних товарів більш ніж на 60%

Імпорт паливно-енергетичних товарів в Україну за січень-вересень 2021 року зріс на 64% до 9,400 млрд доларів. Негативне сальдо по цій позиції досягло 8,817 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані митної статистики України.

За даними Державної митної служби, експорт продовольчих товарів і сільськогосподарської продукції за січень-вересень 2021 року склав 18,028 млрд доларів, що на 17% більше в порівнянні з минулим роком. Позитивне сальдо-5,417 млрд доларів. Крім того, експорт металів і виробів з них виріс на 74% до 11,764 млрд доларів. Позитивне сальдо склало 8,709 млрд доларів.