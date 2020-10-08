Украина увеличила экспорт электроэнергии почти в три раза

Экспорт электроэнергии из Украины в сентябре 2020 года составил 467,6 млн кВт∙ч, что в 2,7 раза больше, чем в августе. Однако данный показатель меньше на 40% объема экспорта в марте 2020 года, до введения карантинных ограничений.

Об этом сообщает пресс-служба "Укренерго".

По данным пресс-службы, суммарный экспорт электроэнергии за 9 месяцев 2020 года превысил импорт в 1,8 раза и составил 3,45 млрд кВт∙час. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года общий экспорт электроэнергии пока остается на 23,5% ниже показателей прошлого года (за 9 месяцев 2019 года - 4,51 млрд кВт∙ч).

Импорт электроэнергии за 9 месяцев составил 1,87 млрд кВт∙ч и возрастает только за счет увеличения импорта в торговую зону "острова Бурштынской ТЭС". Импорт э/э в торговую зону ОЭС Украины и Беларуси не осуществлялся с мая, а территории России - с апреля 2020 года

В частности, импорт электроэнергии в сентябре по сравнению с августом увеличился на 39,2% и составил 53,7 млн кВт∙ч, и осуществлялся исключительно в торговую зону "острова Бурштынской ТЭС".

В "Укрэнерго" отмечают, что с июля наблюдается существенная тенденция к дальнейшему росту месячного объема экспорта и импорта электроэнергии и постепенное восстановления карантинных объемов.

"Это можно объяснить активизацией внешних рынков электроэнергии, постепенным ростом потребления и адаптацией экономик стран к работе в условиях карантина", - говорится в сообщении.

Напомним, в июле 2020 года возобновился экспорт электроэнергии в Беларусь - впервые с сентября 2014 года. Данный показатель за июль составил 12 млн кВт·ч - 9% от всего объема экспорта из Украины.

Отметим, с апреля 2020 года НКРЭКУ запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси, которые не являются участниками Энергетического Сообщества.