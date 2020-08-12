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Украина впервые с 2014 года возобновила экспорт электроэнергии в Беларусь

Киев, Среда 12 августа 2020 16:58
Украина впервые с 2014 года возобновила экспорт электроэнергии в Беларусь
Фото: ЛЭП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Экспорт электроэнергии из Украины значительно превышает импорт

В июле 2020 года возобновился экспорт электроэнергии в Белорусь - впервые с сентября 2014 года. Данный показатель за июль составил 12 млн кВт·ч - 9% от всего объема экспорта из Украины.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

По данным компании, экспорт электроэнергии в июле 2020 года составил 133 млн кВт·ч, что на 30% больше, чем в июне. Объемы экспорта в июле превысили импорт в 6,1 раз.

Украина впервые с 2014 года возобновила экспорт электроэнергии в Беларусь

За указанный период возобновился экспорт электроэнергии в Румынию и Словакию, который суммарно составляет 1,9% от всего экспорта. Экспорт в энергосистемы России и Молдовы в июле 2020 года не осуществлялся.

Также для обеспечения операционной безопасности "острова Бурштынской ТЭС" в июле был ограничен экспорт в Венгрию на 2,35 млн кВт·ч, Словакию - на 1,6 млн кВт·ч и Румынию - 0,5 млн кВт·ч

Импорт электроэнергии в Украину в июле 2020 года составил 21,8 млн кВт·ч, что на 15,4% больше, чем в июне 2020 года. Весь импорт за указанный период, как и в июне, осуществлялся только в торговую зону "остров Бурштынской ТЭС", который работает синхронно с европейским енергообъединением ENTSO-E. Доля импорта составила 0,2% от всего производства электроэнергии в Украине.

При этом импорт электроэнергии в торговую зону ОЭС Украины, синхронизированную с энергосистемами России, Беларуси и Молдовы, в июле не осуществлялся.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что правительство Украины планирует нарастить экспорт электроэнергии в Молдову.

Отметим, с апреля 2020 года НКРЭКУ запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси, которые не являются участниками Энергетического Сообщества.

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