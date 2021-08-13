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Україна збільшила експорт на 25% і повернула позитивне сальдо торгівлі

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Україна, П'ятниця 13 серпня 2021 15:02
Україна збільшила експорт на 25% і повернула позитивне сальдо торгівлі Фото: Україна повернула позитивне сальдо зовнішньої торгівлі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу України за січень-червень 2021 року склало 413,6 млн доларів. Ще за підсумками першого кварталу було зафіксовано негативне сальдо 1049,3 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну службу статистики України (Держстат).

За даними статистичного відомства, експорт товарів і послуг з України за перше півріччя 2021 року склав 34 870,0 млн доларів, що на 25,5% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року, імпорт зріс на 27,6% до 34 456,4 млн доларів.

Україна збільшила експорт на 25% і повернула позитивне сальдо торгівлі

Нагадаємо, за даними Держстату, негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу України у 2020 році склало 255,5 млн доларів. Це в 14 разів менше, ніж у 2019 році - 3 689,1 млн доларів.

Зазначимо, за даними НБУ, Індекс світових цін на товари українського експорту (ЕСРІ) до початку 2021 року досяг максимального рівня за останні майже вісім років.

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Державна служба статистики
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