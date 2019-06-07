Украина увеличила добычу и транзит, сократила потребление газа

Украинским потребителям всех категорий за январь-май 2019 года протранспортировано магистральными газопроводами 13,6 млрд куб. м газа, что на 12% меньше аналогичного показателя 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укртрансгаза".

По данным пресс-службы, общее использование газа для производственно-технологических нужд увеличилось на 9% до 1,6 млрд куб. м природного газа.

Поступления природного газа в ГТС от газодобывающих предприятий Украины с начала года и по состоянию на май 2019 года в сравнении с прошлым годом возросло на 3,5% до 8,8 млрд куб. м.

Всего за пять месяцев 2019 года в Украину импортировано 4,0 млрд куб. м голубого топлива, что больше на 19% аналогичного прошлогоднего объема.

Объемы транспортировки газа по территории Украины из Российской Федерации в европейские страны и Молдову с начала года составляют 37,6 млрд куб. м. По сравнению с аналогичным показателем 2018 года транзитные объемы увеличились на 2,7 млрд куб. м, или на 8%.

В январе-мае 2019 года в ПХГ было закачано 2,7 млрд куб. м газа, что больше на 27%, чем в течение такого же периода 2018 года, а отбор из подземных хранилищ составил 5,1 млрд куб. м газа, что меньше на 29%. По состоянию на 31 мая 2019 года, в ПХГ Украины хранится 11,4 млрд куб. м голубого топлива. Это больше на 19%, чем год назад.

Напомним, в 2018 году украинским потребителям всех категорий протранспортировано магистральными газопроводами 28,5 млрд куб м газа, что на 0,4% больше, чем в 2017 году.

Как сообщало РБК-Украина, газовый рынок Украины с 1 марта 2019 года полностью перешел на суточную балансировку.