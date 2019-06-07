Україна збільшила видобуток і транзит, зменшила споживання газу

Українським споживачам всіх категорій за січень-травень 2019 року протранспортовано магістральними газопроводами 13,6 млрд куб. м газу, що на 12% менше аналогічного показника 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укртрансгазу".

За даними прес-служби, загальне використання газу для виробничо-технологічних потреб (ВТВ) збільшилося на 9% до 1,6 млрд куб. м природного газу.

Надходження природного газу в ГТС від газовидобувних підприємств України з початку року і станом на травень 2019 року в порівнянні з минулим роком зросло на 3,5% до 8,8 млрд куб. м.

Всього за п'ять місяців 2019 року в Україну імпортовано 4,0 млрд куб. м блакитного палива, що більше на 19% від аналогічного минулорічного обсягу.

Обсяги транспортування газу територією України з Російської Федерації до європейських країн і Молдови з початку року становлять 37,6 млрд куб. м. Порівняно з аналогічним показником 2018 року транзитні обсяги збільшилися на 2,7 млрд куб. м, або на 8%.

У січні-травні 2019 року до ПСГ було закачано 2,7 млрд куб. м газу, що більше на 27%, ніж протягом такого самого періоду 2018 року, а відбір з підземних сховищ склав 5,1 млрд куб. м газу, що менше на 29%. Станом на 31 травня 2019 року, в ПСГ України зберігається 11,4 млрд куб. м блакитного палива. Це більше на 19%, ніж рік тому.

Нагадаємо, у 2018 році українським споживачам всіх категорій протранспортовано магістральними газопроводами 28,5 млрд куб м газу, що на 0,4% більше, ніж в 2017 році.

Як повідомляло РБК-Україна, газовий ринок України з 1 березня 2019 року повністю перейшов на добове балансування.