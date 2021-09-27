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Украина утвердила соглашение с Испанией о сотрудничестве таможен

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский утвердил соглашение между Украиной и Испанией. Документ предусматривает сотрудничество и взаимную помощь в таможенных делах между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

Соглашение было заключено еще в сентябре прошлого года в Мадриде.

"Утвердить соглашение между Украиной и Королевством Испания о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах, учиненное 10 сентября 2020 года в Мадриде", - говорится в указе украинского президента.

Напомним, это соглашение было заключено во время рабочего визита министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в Испанию. Тогда страны договорились о сотрудничестве в четырех сферах.

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Владимир ЗеленскийИспанияУкраинаГосударственная таможенная служба