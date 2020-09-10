Украина и Испания договорились о сотрудничестве в четырех сферах

Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Украина и Испания сегодня достигли договоренностей о сотрудничестве в четырех сферах. В частности, стороны подписали меморандум об избежании двойного налогообложения.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который сегодня находится с рабочим визитом в Мадриде, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы подписали 4 важных документов, важных как для Испании, так и для Украины",- сказал министр.

По его словам, стороны сегодня подписали следующие меморандумы:

об избежании двойного налогообложения;

о сотрудничестве в таможенной сфере;

о сотрудничестве в сельскохозяйственной сфере;

о сотрудничестве в сфере кибербезопасности.

"Мы настроены больше торговать с Испанией, более тесно сотрудничать с Испанией. Мы поговорили об энергетике, цифровой экономике, экологии. Это те направления, в которых наши страны будут углублять сотрудничество",- сказал Кулеба.

Напомним, во время рабочего визита в Бухарест Кулеба договорился о создании совместной украинско-румынской рабочей группы по вопросам энергетики.

Кроме того, в ходе рабочей поездки в Португалию глава украинского МИД договорился о лечении четырех раненых на Донбассе украинских военных.