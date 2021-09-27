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Україна затвердила угоду з Іспанією про співпрацю митниць

Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський затвердив угоду між Україною та Іспанією. Документ передбачає співробітництво та взаємну допомогу в митних справах між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави держави.

Угода була укладена ще у вересні минулого року у Мадриді.

"Затвердити угоду між Україною та Королівством Іспанія про співробітництво та взаємну допомогу в митних справах, учинену 10 вересня 2020 року у Мадриді", - йдеться в указі українського президента.

Нагадаємо, ця угода була укладена під час робочого візиту міністра закордонних справ Дмитра Кулеби до Іспанії. Тоді країни домовилися про співпрацю у чотирьох сферах.

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Володимир ЗеленськийІспаніяУкраїнаДержавна митна служба