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Украина уступила Венгрии в Кубке Дэвиса

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Вильнюс, Пятница 16 сентября 2022 21:31
Украина уступила Венгрии в Кубке Дэвиса Фото: теннисисты Владислав Манафов и Илья Белобородько (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Александр Мороз

Сегодня в Вильнюсе (Литва) прошел второй игровой день Кубка Дэвиса, в рамках встречи Украины и Венгрии. В упорной борьбе победу праздновали наши соперники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт турнира.

После двух проигранных накануне одиночных встреч Украина сегодня сначала победила в паре.

Владислав Манафов/Илья Белобородько - Фабиан Марошжан/Петер Файта - 7:6 (7:4); 6:4

Однако уже по итогам следующей встречи Венгрия одержала победу с общим счетом 3:1.

Илья Белобородько - Мартон Фучович - 2:6; 5:7

Белобородько пытался навязать борьбу, особенно во втором сете, когда не разрешил сопернику подать на матч в десятом гейме. Но венгерский теннисист оказался сильнее.

Победитель вышел в топ-16 Кубка Дэвиса, а Украина теперь сыграет в плей-офф.

Напомним, сегодня украинская теннисистка Леся Цуренко из-за проблем со здоровьем снялась с матча с Еленой Рыбакиной на турнире WTA в Словении. Таким образом, чемпионка Уимблдона без борьбы прошла в полуфинал.

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