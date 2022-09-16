Украина уступила Венгрии в Кубке Дэвиса
Сегодня в Вильнюсе (Литва) прошел второй игровой день Кубка Дэвиса, в рамках встречи Украины и Венгрии. В упорной борьбе победу праздновали наши соперники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт турнира.
После двух проигранных накануне одиночных встреч Украина сегодня сначала победила в паре.
Владислав Манафов/Илья Белобородько - Фабиан Марошжан/Петер Файта - 7:6 (7:4); 6:4
Однако уже по итогам следующей встречи Венгрия одержала победу с общим счетом 3:1.
Илья Белобородько - Мартон Фучович - 2:6; 5:7
Белобородько пытался навязать борьбу, особенно во втором сете, когда не разрешил сопернику подать на матч в десятом гейме. Но венгерский теннисист оказался сильнее.
Победитель вышел в топ-16 Кубка Дэвиса, а Украина теперь сыграет в плей-офф.
Напомним, сегодня украинская теннисистка Леся Цуренко из-за проблем со здоровьем снялась с матча с Еленой Рыбакиной на турнире WTA в Словении. Таким образом, чемпионка Уимблдона без борьбы прошла в полуфинал.
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