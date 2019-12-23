Украина не уступает ничем в газовых переговорах, - Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина не уступает ничем в газовых переговорах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Укринформу".

Глава МИД подчеркнул, что Украина отстаивает свои интересы и пытается действовать так, чтобы негативные сценарии не состоялись.

"Мы ничем не уступаем, мы ведем эти переговоры, как мы и обещали, в рамках трехстороннего взаимодействия. Эта часть нашей газовой деятельности говорит о переподтверждения Украиной ее гарантий как надежного поставщика российского газа на европейский рынок", - сказал Пристайко.

Вместе с тем он подчеркнул, что протокол встречи представителей Европейского союза, Украины и Российской Федерации, который подписан, еще не является окончательным соглашением.

"Мы считаем, что это является достижением нашей переговорной команды. Мы знаем, насколько сложными были переговоры, потому что министерство иностранных дел является частью данного переговорного процесса долгое время, хотя ведущая роль здесь принадлежит нашим коллегам-энергетикам. Мы пытались содействовать, в частности, в том, чтобы Европейский союз стоял на защите наших интересов", - добавил министр.

Он также отметил, что о конкретных цифрах можно будет говорить, "когда вместо протокола увидим конкретную сделку".

Напомним, согласно протоколу, "Газпром" подпишет соглашение с НАК "Нафтогаз Украины" на организацию транспортировки газа через территорию Украины. После этого НАК "Нафтогаз Украины" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" заключат транспортную соглашение (контракт на транзит газа).

Как заявил исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко, украинские компании "Оператор ГТС" и "Нафтогаз" подпишут контракты с "Газпромом" в течение недели. В частности, будет подписано соглашение с "Газпромом" относительно выплаты до конца года "Нафтогазу" почти 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.