Украина установит каждого российского преступника, который виновен в терроре украинцев - Зеленский

Украина установит всех российских оккупантов, которые виновны в терроре украинского народа.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении .

"Даже у рыб и рапанов в Черном море достоинства больше, чем у офицеров российского флота", - сказал он.

Президент также отметил, что как бы захватчики не пытались спрятаться, Вооруженные силы Украины и наша разведка все равно обеспечат удары в ответ.