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Украина установит каждого российского преступника, который виновен в терроре украинцев - Зеленский

Новина українською →
Вторник 19 июля 2022 22:57
Украина установит каждого российского преступника, который виновен в терроре украинцев - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина установит всех российских оккупантов, которые виновны в терроре украинского народа.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

"Даже у рыб и рапанов в Черном море достоинства больше, чем у офицеров российского флота", - сказал он.

Президент также отметил, что как бы захватчики не пытались спрятаться, Вооруженные силы Украины и наша разведка все равно обеспечат удары в ответ.

Напомним, сегодня россияне обстреляли Краматорск. В результате атаки один человек погиб, еще шесть получили ранения.

Также под обстрел попал Славянск. Были повреждены частные дома, под завалами остаются люди.

Кроме этого, министр обороны Алексей Резников отметил, что ВСУ уже освободили тысячу населенных пунктов от оккупантов, осталось еще 2,5 тысячи.

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Владимир Зеленский
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