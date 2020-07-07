Украина установила рекорд по экспорту зерна

По результатам 2019/2020 маркетингового года на внешние рынки поставлено рекордные 57,2 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки. Это на 6,8 млн тонн больше чем в прошлом маркетинговом году, когда экспорт составил 50,4 млн тонн.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики со ссылкой на данные Гостаможслужбы.

Как отмечается в сообщении, всего зерновых и зернобобовых экспортировано 56,7 млн тонн, из которых:

пшеница и смесь пшеницы и ржи - 20,5 млн тонн;

ячмень - 5,08 млн тонн;

рожь - 8,2 тысяч тонн;

кукуруза - 30,3 млн тонн;

другие зерновые и зернобобовые - 791 тысяч тонн.

Всего муки экспортировано 334,2 тысяч тонн, из которых:

мука пшеничная или смеси пшеницы и ржи (меслина) - 331,7 тысяч тонн;

мука других зерновых культур - 2,5 тысяч тонн.

Напомним, по данным Государственной службы статистики Украины, всего в 2019 году было собрано 75,08 млн тонн зерна с площади 15,28 млн га, что на 7,2% больше, чем в 2018 году (70,06 млн тонн).

Отметим, по данным Государственной статистики, в 2018 году в Украине был собран рекордный урожай зерновых и зернобобовых культур - 70,06 млн тонн.эти