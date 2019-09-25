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Украина подписала соглашение о безвизе с южноамериканской страной

Новости » Туризм    25.09.2019 - 04:34
Украина подписала соглашение о безвизе с южноамериканской страной
Фото: Богота, Колумбия (wikimedia)

К списку безвизовых стран добавилась Колумбия

Украина подписала еще одно соглашение о безвизовом режиме. К перечню добавилась южноамериканская страна - Колумбия, сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

По его словам, соглашение он подписал с колумбийским главой МИД Карлосом Холмсом Трухио 24 сентября. Стороны подписали документ на полях Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке.

Текст соглашения между правительствами Украины и Республики Колумбия о взаимной отмене визовых требований кабинет министров принял 18 сентября. Теперь граждане обеих стран имеют возможность находиться на территории другого государства без офорлення виз сроком до 90 дней в течение 180 дней.

Напомним, 21 августа Кабмин одобрил введение безвизу с Северной Македонией. Соглашение позволяет гражданам обеих стран, обладающие биометрическими паспортами, въезд, транзит и краткосрочное проживание на срок от 90 до 180 дней без визы.

Ранее в Министерстве иностранных дел спрогнозировали получения безвизу с Мексикой в 2020 году. Кроме того, безвиз вероятно удастся получить с Эквадором и Монголией.

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