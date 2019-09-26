Україна встановила дипломатичні відносини з ще однією країною

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Міністри домовилися про підписання угоди про безвизе

Україна домовилася про встановлення дипломатичних відносин з країною Гренада.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ у Facebook.

Як повідомляється, міністри закордонних справ України і Гренади підписали комюніке про встановлення дипломатичних відносин.

"Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко та міністр закордонних справ Гренади Пітер Чарльз Девід підписали Спільне комюніке про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Гренадой", - йдеться в повідомленні.

Міністри також домовилися про підписання найближчим часом угоди про взаємне скасування візових вимог.

Зазначимо, Гренада - острівна держава в Карибському морі, що включає власне Гренаду - самий південний з Навітряних островів, а також південну частину островів Гренадіни, найбільший з яких - Каріока.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 24 вересня Україна підписала угоду про безвізовий режим - до списку додалася південноамериканська країна - Колумбія. Тепер громадяни обох країн мають можливість перебувати на території іншої держави без оформлення віз терміном до 90 днів протягом 180 днів.

Крім того, 25 вересня Україна підписала угоду про безвізовий режим з однієї з країн Латинської Америки - Еквадором. Еквадор став 21-ю країною з безвизом для українців серед країн Латинської Америки.