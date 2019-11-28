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Украина успешно испытала крылатую ракету "Нептун"

Новости » Общество     28.11.2019 - 21:55
Украина успешно испытала крылатую ракету "Нептун"
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Ракета пролетела более 250 км по заданному маршруту.

Генеральный директор - Генеральный конструктор ДККБ "Луч" Олег Коростелев сообщил, что в Украине успешно завершилось испытание крылатой ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ "Нептун". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Как отмечается, крылатая ракета пролетела более 250 км по заданному маршруту.

"Мы впервые пролетели более 250 км по заданному маршруту и высотах. То есть можем сказать, что сегодня была завершена разработка летательного аппарата с заданными характеристиками", - заявил конструктор.

По его словам, следующим этапом будут испытания, направленные на боевые характеристики ракеты.

Ракета Р-360 имеет массу 870 кг, массу боевой части -150 кг, дальность пуска до 280 км, скорость около 900 км/ч, а высота полета над гребнем волн - от 3 до 10 м.

Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет (то есть полный залп шесть пусковых установок), с интервалом пусков в залпе от трех до пяти секунд. Комплекс может находиться на расстоянии до 25 км от береговой линии, а необходимое время для его развертывания составляет до 15 минут.

Напомним, директор ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт" Владислав Бельбас заявил, что ряд стран проявляет заинтересованность в приобретении новых украинских ракетных комплексов "Нептун" и "Ольха", что были разработаны ДККБ "Луч".

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