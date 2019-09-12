ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Обновленные комплексы "Нептун" и "Ольха" могут быть приняты на вооружение других стран

Новости » Экономика    12.09.2019 - 16:51
Обновленные комплексы "Нептун" и "Ольха" могут быть приняты на вооружение других стран
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Одним из потенциальных партнеров проекта "Ольха" стала корпорация из ОАЭ

Ряд стран проявляет заинтересованность в приобретении новых украинских ракетных комплексов "Нептун" и "Ольха", которые были разработаны ДККБ "Луч". Об этом заявил директор ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт" Владислав Бельбас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Обновленные комплексы &quot;Нептун&quot; и &quot;Ольха&quot; могут быть приняты на вооружение других стран

"Впервые мы показали макеты комплексов "Нептун" и "Ольха" на выставке в ОАЭ IDEX-2019 в феврале этого года. Эффект от дебюта есть: ряд стран уже сегодня имеют твердые намерения по этим проектами", - отметил глава "Спецтехноекспорта".

По словам Бельбаса, для увеличения заинтересованности иностранных партнеров в новейших украинских комплексах в Украине даже продемонстрировали военным атташе практические испытательные запуски "Нептуна" и "Ольхи" на полигоне. Одной из причин такого необычного шага стала уверенность руководства КБ "Луч" в своих проектах и осознание того, что потенциальные внешние заказы новых украинских комплексов значительно удешевят их дальнейшее серийное производство.

Обновленные комплексы &quot;Нептун&quot; и &quot;Ольха&quot; могут быть приняты на вооружение других стран

"В этой ситуации мы идем в тандеме с генеральным конструктором, который поддерживает или не поддерживает предложения с нашей стороны, зная сложность того или иного этапа испытаний. В то же время руководство ГосККБ "Луч" прекрасно понимает, что внешние заказы существенно упростят и удешевят серийное изготовление этих комплексов. Ведь закупки таких вооружений для нашей армии очень ограничены из-за финансовых возможностей ВСУ", - пояснил Бельбас.

Обновленные комплексы &quot;Нептун&quot; и &quot;Ольха&quot; могут быть приняты на вооружение других стран

Одним из потенциальных партнеров проекта "Ольха" стала корпорация Tawazun Group из Объединенных Арабских Эмиратов. Сейчас ведутся переговоры с представителями этой компании по поводу совместного производства РСЗО.

Обновленные комплексы &quot;Нептун&quot; и &quot;Ольха&quot; могут быть приняты на вооружение других стран

По плану Минобороны, государственные испытания модернизированной версии с увеличенной дальностью "Ольха-М" и наземного варианта противокорабельного ЖК-360МЦ "Нептун" планируется провести в конце этого года.

Украина и Турция обсудили производство крупнокалиберных боеприпасов Секретарь СНБО хочет переподчинить "Укроборонпром"
Новости Украины УкроборонпромОПКСпецтехноэкспортВладислав Бельбас
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь