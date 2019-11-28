Україна успішно випробувала крилату ракету "Нептун"

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Ракета пролетіла понад 250 км по заданому маршруту.

Генеральний директор - Генеральний конструктор ДККБ "Луч" Олег Коростельов повідомив, що в Україні успішно завершилось випробування крилатої ракети Р-360 комплексу РК-360МЦ "Нептун". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

Як зазначається, крилата ракета пролетіла понад 250 км по заданому маршруту.

"Ми вперше пролетіли понад 250 км по заданому маршруту та висотах. Тобто можемо сказати, що сьогодні була завершена розробка літального апарату за заданими характеристиками", - заявив конструктор.

За його словами, наступним етапом будуть випробування, направлені на бойові характеристики ракети.

Ракета Р-360 має масу 870 кг, масу бойової частини -150 кг, дальність пуску до 280 км, швидкість біля 900 км/год, а висота польоту над гребенем хвиль - від 3 до 10 м.

Комплекс забезпечує одночасний пуск до 24 ракет (тобто повний залп шість пускових установок), з інтервалом пусків у залпі від трьох до п'яти секунд. Комплекс може знаходитись на відстані до 25 км від берегової лінії, а необхідний час для його розгортання становить до 15 хвилин.

Нагадаємо, директор ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт" Владислав Бельбас заявив, що низка країн виявляє зацікавленість у придбанні нових українських ракетних комплексів "Нептун" та "Вільха", що були розроблені ДККБ "Луч".