Украина ускоряет формирование территориальной обороны

Сообщается, что продолжается формирование 25 бригад сил территориальной обороны - по одной на каждый регион. В общей сложности эти бригады будут объединять более 150 батальонов - по одному на каждый район.

Постоянная численность сил территориальной обороны в мирное время составит 10 000 военных, но по штату особого периода подразделения будут насчитывать более 130 000 военных, для чего будет сформирован соответствующий резерв.

Как заявил министр обороны Алексей Резников, развертывание бригад и батальонов происходит прямо сейчас. Каждый батальон должен насчитывать до 600 человек. На втором этапе будет формироваться резерв по штатам особого периода.

"За теми, кто заключит контракт и будет служить в резерве ТРО, будет закреплено оружие. Оно будет выдаваться на время учений или в случае возникновения определенных ситуаций", - отметил министр.

На 17 января уже было определено 86% мест дислокации подразделений территориальной обороны по всей Украине.

"Темпы развертывания военного компонента ТРО ускоряются", - говорится в сообщении.