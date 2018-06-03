Україна посилить співпрацю з Данією у "чистій" енергетиці

Україна бачить в Данії надійного стратегічного партнера, заявив Насалик

Україна зміцнює партнерство з Данією до "чистої" енергетики. Подальші кроки енергетичного співробітництва України і Данії розглядалися на зустрічах делегації, яку очолював міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, передає прес-служба Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України.

"Насалик запевнив, що Україна бачить в Данії надійного стратегічного партнера, адже ця країна вже в 2015 році досягла мети свого Національного плану дій з відновлюваної енергетики до 2020 р., а саме - 30% "чистої" енергії в кінцевому енергоспоживанні. У 2030 р. планується отримати 50% "зеленої" енергії", - йдеться в повідомленні.

Також, всі учасники зустрічей відзначили значну роль Українсько-данського енергетичного центру (УДЭЦ) у практичному налагодженні двосторонніх взаємовідносин та обміну досвідом.

"Серед важливих напрацювань УДЕЦ - участь у розробці та запуску Інтерактивної карти UAMAP, яка для потенційних інвесторів стала джерелом інформації про "зелені" проекти в Україні. Тепер на карті зібрано близько 100 потенційних проектів, які потребують 3,4 млрд євро інвестицій", - розповів голова Держенергоефективності Сергій Савчук.

Нагадаємо, Україна 24 лютого стала повноправним членом Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії (IRENA).