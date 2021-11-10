Украина усилит охрану границы с Беларусью из-за ситуации с мигрантами

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг .

"Сейчас готовимся к сценариям как на польско-белорусской границе. Уже определены наиболее уязвимые участки на границе с Беларусью", - заявил он.

По его словам, граница будет усилена силами Национальной гвардии и полиции.

"Для охраны госграницы также будут привлечены подразделения территориальной обороны, чтобы провести обучение по взаимодействию этих подразделений. Число пограничников удвоится, будут функционировать мобильные группы вдоль государственной границы для выявления незаконного пересечения", - добавил министр.