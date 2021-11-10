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Украина усилит охрану границы с Беларусью из-за ситуации с мигрантами

Автор: Валерия Полищук

Украина усилит охрану государственной границы с Беларусью. Таким образом, власти хотят избежать наплыва мигрантов из соседней страны.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Сейчас готовимся к сценариям как на польско-белорусской границе. Уже определены наиболее уязвимые участки на границе с Беларусью", - заявил он.

По его словам, граница будет усилена силами Национальной гвардии и полиции.

"Для охраны госграницы также будут привлечены подразделения территориальной обороны, чтобы провести обучение по взаимодействию этих подразделений. Число пограничников удвоится, будут функционировать мобильные группы вдоль государственной границы для выявления незаконного пересечения", - добавил министр.

Напомним, 8 ноября белорусские мигранты разбили на границе с Польшей палаточный лагерь.

Кроме того, премьер Польши Матеуш Моравецкий считает, что мигранты из Беларуси могут пойти через Украину.

Больше о ситуации на польско-белорусской границе в материале "Прорыв в Европу. Чем грозит мигрантский кризис на границах Беларуси и ЕС".

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Денис МонастырскийМиграционный кризисБеларусь