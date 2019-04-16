Украина усилит меры на исторических объектах после пожара в Нотр-Дам

После пожара в Нотр-Дам де Пари Украина усилит меры безопасности на исторических объектах. Об этом в эфире "112 Украина" заявил министр культуры Евгений Нищук.

По словам Нищука, пожар в Нотр-Дам де Пари стал поучительным для Украины, так как в нашей стране есть памятники архитектуры, возраст которых превышает тысячу лет и на которых проводятся реставрационные работы.

"Очевидно, что мы усилим сейчас все вопросы безопасности и противопожарные работы. Также будут отдельные поручения по управлениям, которые должны обратить внимание на все памятники, в которых могут происходить те или иные вещи", - заявил он.

Напомним, сегодня в первой половине дня пожар в Нотр-Дам-де-Пари был полностью потушен. Тушение велось более девяти часов. Было задействовано около 400 пожарных.

По последним данным, в результате пожара пострадали три человека. Пожар в Соборе Парижской Богоматери может быть связан с реставрационными работами, которые проводились в здании. В результате возгорания здание серьезно пострадало, в частности обрушены шпиль и крыша.